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Бельгия. Про-Лига
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РААЛ Ла-Лувьер
Бриан Сумаре
Статистика
€ 150 тыс
Бриан Сумаре - статистика
РААЛ Ла-Лувьер
11 февраля 1999 (27)
#28 | Полузащитник
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
4 : 0
05.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РААЛ Ла-Лувьер
2 : 2
29.08.2026
Мехелен
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
РААЛ Ла-Лувьер
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
РААЛ Ла-Лувьер
4 : 1
09.05.2026
Серкль Брюгге
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
26.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
19.04.2026
Зюлте-Варегем
1' - 69'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Серкль Брюгге
3 : 0
11.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
06.04.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
РААЛ Ла-Лувьер
5 : 5
22.03.2026
Генк
71' - 90'
85'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Серкль Брюгге
1 : 3
15.03.2026
РААЛ Ла-Лувьер
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
06.03.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
22.02.2026
Мехелен
Был в запасе
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