Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Палермо
Габриэль Стрефецца
Статистика
€ 6,50 млн
Габриэль Стрефецца - статистика
Палермо
18 апреля 1997 (29), Сан-Паулу
#7 | Нападающий
168 см | 66 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 21'
9'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
1' - 59'
44'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 21'
9'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
1' - 59'
44'
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
1 : 0
23.08.2026
Юве Стабиа
64' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
Видео
Первый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
2
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
7
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+