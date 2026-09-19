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Fraser Murray
Статистика
Fraser Murray - статистика
Уиган Атлетик
#7 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
19.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
12.09.2026
Уиган Атлетик
1' - 84'
84'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
46' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
4 : 0
15.02.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
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