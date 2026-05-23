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Чехия. Шанс Лига
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Дукла
D. Hasek
Статистика
D. Hasek - статистика
Дукла
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
1' - 90'
6'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
1' - 78'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Млада Болеслав
1 : 1
12.04.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Дукла
0 : 2
04.04.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Дукла
2 : 0
14.03.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Теплице
0 : 0
07.03.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Дукла
0 : 2
27.02.2026
Славия
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
1 : 0
22.02.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Дукла
0 : 3
31.01.2026
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
2 : 0
14.12.2025
Дукла
1' - 78'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Дукла
1 : 1
06.12.2025
Слован
89' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Дукла
2 : 2
22.11.2025
Сигма
1' - 30'
29'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Дукла
0 : 1
08.11.2025
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Пардубице
1 : 1
01.11.2025
Дукла
1' - 90'
24'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
1' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Яблонец
0 : 0
19.10.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Дукла
1 : 3
04.10.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Славия
2 : 0
26.09.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Дукла
0 : 2
21.09.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 1
13.09.2025
Дукла
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Дукла
1 : 1
30.08.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
3 : 2
24.08.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 0
16.08.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
2 : 0
09.08.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Дукла
1 : 1
03.08.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Сигма
0 : 0
26.07.2025
Дукла
77' - 90'
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