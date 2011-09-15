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    Стефен Карр - статистика

    Защитник
    Имя Стефен
    Фамилия Карр
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 августа 1976 (46 лет)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2011 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Брага (Брага)
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