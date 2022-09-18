Поль Лосано - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Лосано
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1999 (23 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Лосано
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.11.2022
|89' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|16.10.2022
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|87' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|90'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|18.09.2022
|85' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)