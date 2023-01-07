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    Додо - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Домилсон
    Фамилия дос Сантос
    Команда Фиорентина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 1998 (24 года)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 17,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    87'
    27.02.2023 1' - 90' Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 1' - 46' Фиорентина 3:2 Брага Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    39'
    19.02.2023 46' - 90' Фиорентина 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 68' - 90' Брага 0:4 Фиорентина Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 80' Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 84' Фиорентина 1:2 Болонья Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 21 0 2 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Милан (Милан)
    87'
    27.02.2023 1' -90' Верона (Верона) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.02.2023 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.02.2023 1' -80' Ювентус (Турин) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    05.02.2023 1' -84' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    29.01.2023 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    15.01.2023 1' -24' Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    4' 24'
    07.01.2023 54' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    57'
    04.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 1' -18' Милан (Милан) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.11.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Салернитана (Салернитана)
    06.11.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    4'
    30.10.2022 1' -77' Специя (Ла Специя) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    22.10.2022 1' -82' Фиорентина (Флоренция) 3:4 Интер (Милан)
    38'
    17.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    10.10.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:4 Лацио (Рим)
    70'
    11.09.2022 1' -45' Болонья (Болонья) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    03.09.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Ювентус (Турин)
    31.08.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    28.08.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Наполи (Неаполь)
    21.08.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    14.08.2022 71' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:2 Кремонезе (Кремона)
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