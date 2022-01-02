Рауль Гарсия - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|192
|Вес
|70
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|192
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2022
|90' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Осасуна (Памплона)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Сельта (Виго)