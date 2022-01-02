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    Рауль Гарсия - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Рауль
    Фамилия Гарсия
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 ноября 2000 (22 года)
    Рост 192
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2022 90' -90' Бетис (Севилья) 4:1 Осасуна (Памплона)
    02.01.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Сельта (Виго)
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