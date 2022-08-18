|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|33
|5
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|78' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|01.10.2022
|72' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|18.09.2022
|1' -46'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|15.09.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|11.09.2022
|1' -78'
|Колорадо (Денвер)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|75'
|05.09.2022
|62' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Колорадо (Денвер)
|01.09.2022
|1' -76'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|21.08.2022
|1' -84'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.08.2022
|1' -63'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|07.08.2022
|58' -90'
|Колорадо (Денвер)
|4:3
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|03.08.2022
|1' -65'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:5
|Колорадо (Денвер)
|24.07.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|4' 87'
|17.07.2022
|1' -80'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|75'
|14.07.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|77'
|10.07.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|05.07.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|22'
|26.06.2022
|1' -89'
|Портленд (Портленд)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|20.06.2022
|46' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|29.05.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|23.05.2022
|40' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|50'
|19.05.2022
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.05.2022
|1' -79'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.05.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|01.05.2022
|1' -75'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Портленд (Портленд)
|24.04.2022
|61' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|66'
|17.04.2022
|1' -60'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|10.04.2022
|70' -90'
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|03.04.2022
|1' -85'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20.03.2022
|1' -65'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|1' -88'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|06.03.2022
|1' -73'
|Колорадо (Денвер)
|3:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|49'
|26.02.2022
|1' -65'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|5'