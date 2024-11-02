Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Jonathan Lewis
Статистика
Jonathan Lewis - статистика
Завершил карьеру
#14 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2024/2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
26
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Колорадо
1 : 4
02.11.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
80' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 0
27.10.2024
Колорадо
1' - 65'
США. МЛС, 49 тур
Остин
3 : 2
20.10.2024
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Колорадо
0 : 1
06.10.2024
Сиэтл
1' - 62'
США. МЛС, 46 тур
Колорадо
1 : 3
03.10.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
65' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
29.09.2024
Колорадо
71' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Колорадо
2 : 0
22.09.2024
Торонто
90' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Канзаc Сити
4 : 1
19.09.2024
Колорадо
1' - 57'
США. МЛС, 41 тур
Колорадо
2 : 1
15.09.2024
Портленд
1' - 73'
14'
США. МЛС, 39 тур
Даллас
2 : 3
01.09.2024
Колорадо
1' - 63'
США. МЛС, 37 тур
Колорадо
3 : 2
21.07.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
35'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
18.07.2024
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
1 : 1
14.07.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
75' - 90'
90'
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
4 : 1
08.07.2024
Сент-Луис
67' - 90'
81'
США. МЛС, 31 тур
Колорадо
2 : 1
05.07.2024
Канзаc Сити
69' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
30.06.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
4 : 1
23.06.2024
Монреаль
90' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
0 : 3
20.06.2024
Колорадо
82' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
2 : 0
16.06.2024
Остин
63' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
02.06.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Динамо Хьюстон
3 : 1
30.05.2024
Колорадо
83' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
3 : 3
26.05.2024
Миннесота Юнайтед
86' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 3
19.05.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Колорадо
1 : 0
16.05.2024
Ванкувер Уайткепс
81' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
2 : 3
12.05.2024
Сан-Хосе
81' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 1
24.03.2024
Динамо Хьюстон
63' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сиэтл
1 : 1
16.03.2024
Колорадо
65' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 2
10.03.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
1 : 1
03.03.2024
Нэшвилл
86' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо
63' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
1
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
6
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Тяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+