Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Jonathan Lewis - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Jonathan Lewis
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колорадо 33 5 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 78' -90' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    01.10.2022 72' -90' Колорадо (Денвер) 1:0 Даллас (Даллас)
    18.09.2022 1' -46' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Колорадо (Денвер)
    15.09.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    11.09.2022 1' -78' Колорадо (Денвер) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    75'
    05.09.2022 62' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:0 Колорадо (Денвер)
    01.09.2022 1' -76' Нэшвилл (Нэшвилл) 4:1 Колорадо (Денвер)
    28.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Колорадо (Денвер)
    21.08.2022 1' -84' Колорадо (Денвер) 1:1 Хьюстон (Хьюстон)
    18.08.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Колорадо (Денвер)
    14.08.2022 1' -63' Колорадо (Денвер) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    07.08.2022 58' -90' Колорадо (Денвер) 4:3 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    03.08.2022 1' -65' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 4:5 Колорадо (Денвер)
    24.07.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Колорадо (Денвер)
    4' 87'
    17.07.2022 1' -80' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    75'
    14.07.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    77'
    10.07.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Колорадо (Денвер)
    05.07.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:3 Остин (Остин)
    22'
    26.06.2022 1' -89' Портленд (Портленд) 3:0 Колорадо (Денвер)
    20.06.2022 46' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Колорадо (Денвер)
    29.05.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    23.05.2022 40' -90' Колорадо (Денвер) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    50'
    19.05.2022 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 2:1 Колорадо (Денвер)
    14.05.2022 1' -79' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.05.2022 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:0 Колорадо (Денвер)
    01.05.2022 1' -75' Колорадо (Денвер) 2:0 Портленд (Портленд)
    24.04.2022 61' -90' Колорадо (Денвер) 0:0 Шарлотт (Шарлотт)
    66'
    17.04.2022 1' -60' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 3:1 Колорадо (Денвер)
    10.04.2022 70' -90' Даллас (Даллас) 3:1 Колорадо (Денвер)
    03.04.2022 1' -85' Колорадо (Денвер) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    20.03.2022 1' -65' Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Колорадо (Денвер)
    13.03.2022 1' -88' Колорадо (Денвер) 2:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    06.03.2022 1' -73' Колорадо (Денвер) 3:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    49'
    26.02.2022 1' -65' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
    5'
    • Читайте нас: 
    11