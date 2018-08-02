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Андреас Исакссон
Статистика
Андреас Исакссон - статистика
Завершил карьеру
3 октября 1981 (44), Треллеборг
#15 | Вратарь
199 см | 93 кг
Швеция
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Чемпионат Европы 2016
Турция. Суперлига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Голландии 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Юргорден
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Мариуполь
2 : 1
02.08.2018
Юргорден
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Юргорден
1 : 1
26.07.2018
Мариуполь
1' - 90'
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