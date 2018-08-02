Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Чемпионат Европы 2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Голландии 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008