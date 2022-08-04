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    Craig Sibbald - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Craig Sibbald
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Данди Юнайтед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -46' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 7:0 Данди Юнайтед (Данди)
    04.08.2022 1' -59' Данди Юнайтед (Данди) 1:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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