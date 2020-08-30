Статистика по турнирам

Португалия. Примейра 2026/2027 Португалия. Примейра 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Бразилия. Серия А 2023 Швейцария. Суперлига 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2020