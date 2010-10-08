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    Пол Сталтери - статистика

    Защитник
    Имя Пол
    Фамилия Сталтери
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1977 (45 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Канада 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2010 1' -90' Украина 2:2 Канада
    86'
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