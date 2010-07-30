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    Джулиус Агахова - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Джулиус
    Фамилия Агахова
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1982 (41 год)
    Рост 185
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2010 58' -90' Арсенал (Киев) 1:3 Шахтер (Донецк)
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