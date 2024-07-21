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Luis Martins
Статистика
Luis Martins - статистика
Завершил карьеру
#14 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 4
21.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 46'
США. МЛС, 35 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
18.07.2024
Канзаc Сити
72' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
1 : 4
14.07.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 67'
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
1 : 1
07.07.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 3
04.07.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 62'
США. МЛС, 30 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 3
30.06.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Портленд
2 : 0
23.06.2024
Ванкувер Уайткепс
64' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
16.06.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 79'
США. МЛС, 24 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
02.06.2024
Колорадо
1' - 65'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
1 : 2
30.05.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 77'
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
26.05.2024
Интер Майами
58' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
1 : 1
19.05.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Колорадо
1 : 0
16.05.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 62'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
12.05.2024
Ванкувер Уайткепс
68' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
05.05.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
28.04.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
14.04.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
24.03.2024
Реал Солт-Лейк
66' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
1 : 3
17.03.2024
Ванкувер Уайткепс
60' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 2
10.03.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 62'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
78' - 90'
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