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    Luis Martins - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Luis Martins
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ванкувер Уайткепс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    68'
    26.02.2023 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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