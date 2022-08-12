|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сарпсборг 08
|22
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -81'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|16.10.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|0:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|08.10.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:0
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|89'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:3
|Йерв (Гримстад)
|69'
|11.09.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|28.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|20.08.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|12.08.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:4
|Буде-Глимт (Буде)
|90'
|07.08.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|31.07.2022
|46' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|24.07.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|3:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|17.07.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|09.07.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|4:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1'
|03.07.2022
|46' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|26.06.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|3:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.06.2022
|68' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|76'
|29.05.2022
|82' -90'
|Йерв (Гримстад)
|0:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|90'
|26.05.2022
|72' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|16.05.2022
|46' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|07.05.2022
|78' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:0
|Одд (Шиен)
|24.04.2022
|89' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|03.04.2022
|1' -36'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Викинг (Ставангер)