Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Aslak Falch - статистика

Хаугесунд
Завершил карьеру
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Викинг
5 : 1
23.11.2024
Хаугесунд
44' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
2 : 0
10.11.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Лиллестрем
0 : 1
03.11.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
0 : 3
27.10.2024
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
20.10.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Хаугесунд
0 : 1
28.09.2024
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
4 : 0
22.09.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Хаугесунд
0 : 0
15.09.2024
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Кристиансунд
2 : 2
01.09.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Хаугесунд
1 : 0
25.08.2024
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
18.08.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Фредрикстад
1 : 0
14.08.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Хаугесунд
0 : 1
10.08.2024
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Буде-Глимт
4 : 1
03.08.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сандефьорд
1 : 3
28.07.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
1 : 0
21.07.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Бранн
1 : 1
13.07.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
1 : 2
07.07.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
0 : 1
02.06.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Хаугесунд
2 : 1
26.05.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Стремсгодсет
2 : 0
20.05.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Хаугесунд
1 : 0
16.05.2024
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
ХамКам
2 : 2
12.05.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
0 : 1
05.05.2024
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Мольде
2 : 1
28.04.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
1 : 3
21.04.2024
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
0 : 1
14.04.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 2
07.04.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
1 : 1
31.03.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+