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Ryan Meara
Статистика
Ryan Meara - статистика
Завершил карьеру
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2022
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, Финал
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
08.12.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 1/2 финала
Орландо Сити
0 : 1
01.12.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 1/4 финала
Нью-Йорк Сити
0 : 2
24.11.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
04.11.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
0 : 1
30.10.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 3
20.10.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
06.10.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Торонто
1 : 4
03.10.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
23'
США. МЛС, 45 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 5
29.09.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
22.09.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Чикаго Файр
2 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
08.09.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
01.09.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 1
25.08.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
21.07.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
18.07.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
1 : 1
14.07.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
07.07.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
30.06.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
23.06.2024
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Монреаль
2 : 2
20.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
16.06.2024
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
09.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
02.06.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
30.05.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
19.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
16.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
12.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 2
05.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
28.04.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
14.04.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Цинциннати
1 : 2
07.04.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
1 : 1
31.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 0
23.03.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Коламбус
3 : 0
17.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
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