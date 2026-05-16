Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Furkan Beklevic - статистика

Карагюмрюк
#99 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
3 : 0
12.04.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Карагюмрюк
2 : 0
13.03.2026
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Газиантеп
1 : 1
08.03.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.02.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
0 : 0
22.02.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
3 : 2
16.02.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
2 : 1
31.01.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Карагюмрюк
1 : 3
24.01.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
17.01.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
2 : 0
09.11.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
1 : 0
03.11.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
2 : 2
24.10.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
2 : 1
19.10.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
0 : 2
05.10.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
3 : 4
27.09.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Самсунспор
3 : 2
21.09.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
0 : 2
17.09.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 1
13.09.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 2
30.08.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
0 : 2
22.08.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
3 : 0
15.08.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+