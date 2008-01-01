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    Тим Ховард - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Тим
    Фамилия Ховард
    Команда Колорадо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 марта 1979 (43 года)
    Рост 191
    Вес 88
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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