Рой О'Донован - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Рой
|Фамилия
|О'Донован
|Команда
|Нортгемптон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|169
|Вес
|65
|Имя
|Рой
|Фамилия
|О'Донован
|Команда
|Нортгемптон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|169
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандерленд
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2008
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|12.04.2008
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|13.01.2008
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:0
|Портсмут (Портсмут)
|26.12.2007
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|24.11.2007
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|7:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.10.2007
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|07.10.2007
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|22.09.2007
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|15.08.2007
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)