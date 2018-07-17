|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|9
|0
|0
|7
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|26.08.2018
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Авангард (Курск)
|18.08.2018
|1' -67'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|12.08.2018
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.08.2018
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.08.2018
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Чертаново (Москва)
|15'
|29.07.2018
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|22.07.2018
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.07.2018
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)