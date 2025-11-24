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Yuya Kubo - статистика
Цинциннати
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
17
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Цинциннати
0 : 4
24.11.2025
Интер Майами
66' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
4 : 0
03.11.2025
Цинциннати
1' - 38'
7'
38'
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
28.10.2025
Коламбус
1' - 70'
55'
США. МЛС, 50 тур
Цинциннати
3 : 0
19.10.2025
Монреаль
46' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
05.10.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Цинциннати
1 : 1
29.09.2025
Орландо Сити
88' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
21.09.2025
Цинциннати
72' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Цинциннати
0 : 1
24.08.2025
Нью-Йорк Сити
82' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
1 : 3
26.06.2025
Цинциннати
67' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Коламбус
1 : 1
18.05.2025
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Торонто
0 : 1
15.05.2025
Цинциннати
59' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
2 : 1
11.05.2025
Остин
1' - 67'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
04.05.2025
Цинциннати
1' - 46'
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
2 : 2
22.03.2025
Атланта Юнайтед
1' - 81'
28'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
2 : 0
16.03.2025
Цинциннати
1' - 73'
США. МЛС, 4 тур
Цинциннати
2 : 0
09.03.2025
Торонто
1' - 90'
88'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
02.03.2025
Цинциннати
1' - 58'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
1 : 0
23.02.2025
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1' - 72'
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