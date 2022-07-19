Кевин Теофил-Катерин - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Теофил-Катерин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Теофил-Катерин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:4
|Милан (Милан)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.10.2022
|1' -76'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Челси (Лондон)
|24.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Буде-Глимт (Буде)
|19.07.2022
|16' -90'
|Динамо (Загреб)
|2:2
|Шкупи (Чаир)