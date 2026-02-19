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Динамо Загреб
Кевин Теофил-Катерин
Статистика
€ 100 тыс
Кевин Теофил-Катерин - статистика
Динамо Загреб
28 октября 1989 (36)
#28 | Защитник
183 см | 75 кг
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Динамо Загреб
1 : 3
19.02.2026
Генк
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
29.01.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Динамо Загреб
4 : 1
22.01.2026
ФКСБ
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Лилль
4 : 0
27.11.2025
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Динамо Загреб
0 : 3
06.11.2025
Сельта
1' - 46'
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
1 : 3
02.10.2025
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Динамо Загреб
3 : 1
24.09.2025
Фенербахче
Был в запасе
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