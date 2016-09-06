Андре-Пьер Жиньяк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Андре-Пьер
|Фамилия
|Жиньяк
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Андре-Пьер
|Фамилия
|Жиньяк
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Франция
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2016
|80' -90'
|Нидерланды
|0:1
|Франция
|07.10.2016
|72' -90'
|Франция
|4:1
|Болгария
|06.09.2016
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:0
|Франция