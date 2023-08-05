Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026 Мексика. Лига МХ 2026 Кубок лиг Северной Америки 2024 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 Клубный чемпионат мира 2020 Олимпиада 2020 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008