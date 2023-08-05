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Тигрес УАНЛ
Андре-Пьер Жиньяк
Статистика
€ 250 тыс
Андре-Пьер Жиньяк - статистика
Тигрес УАНЛ
5 декабря 1985 (40)
#10 | Нападающий
186 см | 81 кг
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Тигрес УАНЛ
1
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
Тигрес УАНЛ
2 : 1
05.08.2023
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
53'
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