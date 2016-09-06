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    Андре-Пьер Жиньяк - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Андре-Пьер
    Фамилия Жиньяк
    Команда Тигрес УАНЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Франция 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2016 80' -90' Нидерланды 0:1 Франция
    07.10.2016 72' -90' Франция 4:1 Болгария
    06.09.2016 Был в запасе Белоруссия 0:0 Франция
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