Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ruben Macedo - статистика

Завершил карьеру
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Насьональ
26
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
3 : 0
17.05.2025
Насьональ
1' - 73'
Португалия. Примейра, 33 тур
Насьональ
3 : 3
10.05.2025
Риу Аве
46' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
03.05.2025
Витория Гимараеш
1' - 72'
Португалия. Примейра, 31 тур
Морейренcе
1 : 1
27.04.2025
Насьональ
74' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
0 : 3
19.04.2025
Жил Висенте
74' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
0 : 1
12.04.2025
Насьональ
72' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
0 : 1
06.04.2025
Эштрела
58' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
1 : 0
30.03.2025
Насьональ
46' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
3 : 1
16.03.2025
Каза Пиа
63' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 0
08.03.2025
Насьональ
72' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Насьональ
2 : 1
01.03.2025
Фамаликан
67' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
1 : 0
21.02.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Насьональ
2 : 2
15.02.2025
Эшторил
46' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
64' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Насьональ
1 : 2
01.02.2025
Арука
87' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Спортинг
2 : 0
25.01.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Насьональ
3 : 1
19.01.2025
АВС
68' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
0 : 2
19.12.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
2 : 1
07.12.2024
Насьональ
1' - 82'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 0
10.11.2024
Насьональ
1' - 88'
Португалия. Примейра, 10 тур
Насьональ
2 : 0
04.11.2024
Санта-Клара
1' - 90'
13'
Португалия. Примейра, 9 тур
Каза Пиа
1 : 0
25.10.2024
Насьональ
1' - 78'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
0 : 0
06.10.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
69' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
0 : 3
20.09.2024
Брага
65' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
1 : 0
15.09.2024
Насьональ
1' - 54'
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
1' - 73'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 0
25.08.2024
Насьональ
1' - 46'
Португалия. Примейра, 2 тур
Насьональ
1 : 6
17.08.2024
Спортинг
55' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
АВС
1 : 1
10.08.2024
Насьональ
58' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+