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    Marius Lundemo - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Marius Lundemo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиллестрем 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -46' Антверпен (Антверпен) 2:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    04.08.2022 82' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:3 Антверпен (Антверпен)
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