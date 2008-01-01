Статистика по турнирам

Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009