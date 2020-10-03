|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2021
|1' -71'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30'
|29.12.2020
|78' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|03.11.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|27.10.2020
|68' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.10.2020
|77' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|19.09.2020
|68' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|81'