|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Портленд (Портленд)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|17.04.2022
|83' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|88' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|3:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)