Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,50 млн

Луиш Максимиану - статистика

Неом
5 января 1999 (27)
#81 | Вратарь
190 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Рияд
1 : 0
28.08.2026
Неом
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неом
27
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Неом
1 : 1
21.05.2026
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
16.05.2026
Неом
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Нажма
2 : 1
11.04.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
3 : 4
08.04.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Неом
1 : 0
04.04.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Неом
2 : 2
12.03.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Наср
1 : 0
07.03.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Неом
1 : 2
28.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
1 : 1
25.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Халидж
0 : 1
21.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
12.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Неом
1 : 0
06.02.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
02.02.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Неом
3 : 0
30.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Неом
0 : 3
24.01.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
21.01.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Неом
1 : 2
18.01.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
3 : 2
14.01.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
0 : 1
10.01.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
1 : 2
04.01.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Неом
1 : 3
31.12.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 1
25.12.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
1 : 1
23.11.2025
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Неом
1 : 3
08.11.2025
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Холуд
2 : 3
30.10.2025
Неом
1' - 90'
78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Неом
1 : 1
24.10.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Неом
1 : 3
19.10.2025
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Рияд
2 : 3
27.09.2025
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Неом
1 : 0
18.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+