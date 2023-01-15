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    Луиш Максимиану - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Луиш
    Фамилия Максимиану
    Команда Лацио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 января 1999 (24 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 1' - 90' ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Салернитана 0:2 Лацио Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 1' - 90' Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Лацио 0:2 Аталанта Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 Был в запасе Верона 1:1 Лацио Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Лацио (Рим)
    27.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    19.02.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Лацио (Рим)
    11.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    06.02.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    29.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    24.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    15.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    08.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    04.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    13.11.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Лацио (Рим)
    10.11.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Лацио (Рим)
    30.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Салернитана (Салернитана)
    23.10.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Лацио (Рим)
    16.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    10.10.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:4 Лацио (Рим)
    02.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Специя (Ла Специя)
    18.09.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:4 Лацио (Рим)
    11.09.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    03.09.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Наполи (Неаполь)
    26.08.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Интер (Милан)
    14.08.2022 1' -6' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    6'
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