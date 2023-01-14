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    Коди Гакпо - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Коди
    Фамилия Гакпо
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Эйндховен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1999 (23 года)
    Рост 187
    Вес 76
    Стоимость:
    € 60,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 79' Ливерпуль 7:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур
    43' 50'
    01.03.2023 76' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 85' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    21.02.2023 1' - 63' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 60' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    17'
    13.02.2023 1' - 79' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    49'
    04.02.2023 1' - 85' Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
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