Коди Гакпо - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Коди
|Фамилия
|Гакпо
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйндховен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Вес
|76
Стоимость:
€ 60,00
млн
|Имя
|Коди
|Фамилия
|Гакпо
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйндховен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 79'
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|43' 50'
|01.03.2023
|76' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 85'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|21.02.2023
|1' - 63'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 60'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|17'
|13.02.2023
|1' - 79'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|49'
|04.02.2023
|1' - 85'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|8
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -79'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|7:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|43' 50'
|01.03.2023
|76' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|25.02.2023
|1' -85'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|18.02.2023
|1' -60'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|17'
|13.02.2023
|1' -79'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|49'
|04.02.2023
|1' -85'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.01.2023
|1' -82'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)