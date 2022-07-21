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    Андрей Петелеу - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Андрей
    Фамилия Петелеу
    Состав Без клуба
    Родной город Быстрица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кишварда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -90' Кайрат (Алматы) 0:1 Кишварда (Кишварда)
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