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Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Вакун Байо
Статистика
€ 2,50 млн
Вакун Байо - статистика
Удинезе
10 января 1997 (29)
#15 | Нападающий
184 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
71' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
80' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
46' - 90'
67'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
71' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
80' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
46' - 90'
67'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
72' - 90'
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