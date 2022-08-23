Вакун Байо - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Вакун
|Фамилия
|Байо
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1997 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Вакун
|Фамилия
|Байо
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кортрейк
|0:1
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|57'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Шарлеруа
|1:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 81'
|Остенде
|0:0
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|11.02.2023
|1' - 79'
|Шарлеруа
|3:0
|Серен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|18'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Мехелен
|2:2
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|66'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)