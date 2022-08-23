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    Вакун Байо - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Вакун
    Фамилия Байо
    Команда Шарлеруа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Кортрейк 0:1 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    57'
    26.02.2023 1' - 90' Шарлеруа 1:0 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 81' Остенде 0:0 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    11.02.2023 1' - 79' Шарлеруа 3:0 Серен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    18'
    05.02.2023 1' - 90' Мехелен 2:2 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    66'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
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