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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Арно Бодар
Статистика
€ 1,50 млн
Арно Бодар - статистика
Гавр
11 марта 1998 (28)
#16 | Вратарь
184 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 2
28.08.2026
ПСЖ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
0 : 2
17.05.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
0 : 1
10.05.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 1
03.05.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Париж
0 : 1
26.04.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
18.04.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
0 : 4
12.04.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
3 : 0
04.04.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1 : 2
22.03.2026
Лилль
45' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1 : 2
15.03.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 1
08.03.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
1 : 0
01.03.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
0 : 1
22.02.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 1
14.02.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
0 : 0
06.02.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 0
01.02.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1 : 4
25.01.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
3 : 0
16.01.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
0 : 2
03.01.2026
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
3 : 4
14.12.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1 : 0
05.12.2025
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 1
30.11.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
4 : 2
23.11.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
2 : 0
09.11.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 0
02.11.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
2 : 0
29.10.2025
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
6 : 1
26.10.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
0 : 2
19.10.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
05.10.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
0 : 1
28.09.2025
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
3 : 0
20.09.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 1
14.09.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
1 : 7
30.08.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1 : 0
24.08.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
3 : 3
17.08.2025
Лилль
Был в запасе
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