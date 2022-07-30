Николя Гавори - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Гавори
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Гавори
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|85' -90'
|Регенсбург (Регенсбург)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|30.07.2022
|1' -90'
|Киккерс (Оффенбах-на-Майне)
|1:4
|Фортуна (Дюссельдорф)
|34'