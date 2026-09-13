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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Танги Ньянзу
Статистика
€ 1,20 млн
Танги Ньянзу - статистика
Лилль
7 июня 2002 (24), Париж
#23 | Защитник
187 см
Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
Был в запасе
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Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
12
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
23.05.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
0 : 1
17.05.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
2 : 3
13.05.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 1
09.05.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
1 : 0
04.05.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2 : 1
26.04.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 0
23.04.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Овьедо
1 : 0
05.04.2026
Севилья
1' - 38'
38'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 2
21.03.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
5 : 2
15.03.2026
Севилья
1' - 70'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 1
08.03.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
0 : 1
22.02.2026
Севилья
1' - 55'
53'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 1
14.02.2026
Алавес
1' - 70'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 1
08.02.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2 : 2
19.01.2026
Севилья
46' - 67'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 1
12.01.2026
Сельта
82' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1 : 0
08.11.2025
Осасуна
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
01.11.2025
Севилья
46' - 90'
63'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1 : 2
23.09.2025
Вильярреал
55' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 2
20.09.2025
Севилья
1' - 75'
44'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 2
12.09.2025
Эльче
1' - 61'
52'
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