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Ла Лига 2026/2027
Команды
Леванте
Адриан де ла Фуэнте
Статистика
€ 4 млн
Адриан де ла Фуэнте - статистика
Леванте
26 февраля 1999 (27)
#4 | Защитник
179 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
1' - 71'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 90'
24'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
1' - 71'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
16.08.2026
Леванте
1' - 90'
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