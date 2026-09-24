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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Нуну Тавареш
Статистика
€ 12 млн
Нуну Тавареш - статистика
Лацио
26 января 2000 (26), Лиссабон
#17 | Защитник
183 см | 76 кг
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
79' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 84'
60'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
1' - 63'
25'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
5
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 84'
60'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
1' - 63'
25'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
79' - 90'
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