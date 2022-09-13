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    Нуну Тавареш - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Нуну
    Фамилия Тавареш
    Команда Марсель
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 января 2000 (23 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 44' Ренн 0:0 Марсель Франция. Лига 1, 26 тур
    01.03.2023 56' - 90' Марсель 2:3
    (6:7)п         		Анси Франция. Кубок, 1/4 финала
    203'
    26.02.2023 1' - 90' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    79'
    05.02.2023 1' - 90' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
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