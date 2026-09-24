Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021