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Серия А 2026/2027
Команды
Удинезе
Юрген Эккеленкамп
Статистика
€ 10 млн
Юрген Эккеленкамп - статистика
Удинезе
5 апреля 2000 (26)
#32 | Полузащитник
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 80'
16'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
1' - 90'
45'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
5
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 80'
16'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
1' - 85'
29'
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