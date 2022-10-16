Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серджино Дест - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Серджино
    Фамилия Дест
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Алмере
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 ноября 2000 (22 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Милан (Милан)
    18.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    24.01.2023 1' -90' Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    14.01.2023 46' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.01.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    04.01.2023 86' -90' Салернитана (Салернитана) 1:2 Милан (Милан)
    13.11.2022 56' -90' Милан (Милан) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    30.10.2022 46' -90' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    22.10.2022 1' -46' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    16.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    08.10.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    01.10.2022 73' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    18.09.2022 46' -90' Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    10.09.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    03.09.2022 Был в запасе Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    • Читайте нас: 
    11