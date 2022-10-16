Серджино Дест - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Серджино
|Фамилия
|Дест
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алмере
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Серджино
|Фамилия
|Дест
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алмере
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|24.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|14.01.2023
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|04.01.2023
|86' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Милан (Милан)
|13.11.2022
|56' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|30.10.2022
|46' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|22.10.2022
|1' -46'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|01.10.2022
|73' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|18.09.2022
|46' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)