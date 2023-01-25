Лисандро Мартинес - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Лисандро
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Лисандро
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 77'
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|61'
|01.03.2023
|58' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|26.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, Финал
|90'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Барселона
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|61' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|90'
|01.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.01.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|10.11.2022
|87' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)