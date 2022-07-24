Дзюня Ито - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Дзюня
|Фамилия
|Ито
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Дзюня
|Фамилия
|Ито
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|90'
|26.02.2023
|1' - 88'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|4' 7' 68'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|82'
|08.02.2023
|1' - 68'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 82'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)
|47'