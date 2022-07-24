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    Дзюня Ито - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Дзюня
    Фамилия Ито
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 марта 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    90'
    26.02.2023 1' - 88' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    4' 7' 68'
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    82'
    08.02.2023 1' - 68' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 82' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
    47'
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