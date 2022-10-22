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    Филипп Кен - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Филипп
    Фамилия Кен
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 апреля 1998 (24 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    45'
    26.02.2023 1' - 90' Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    23.02.2023 1' - 90' Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    16.02.2023 1' - 90' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 19 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    45'
    26.02.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рид (Рид)
    19.02.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    11.02.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Аустрия Л (Лустенау)
    13.11.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    80'
    05.11.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    29.10.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    22.10.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Штурм (Грац)
    16.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    08.10.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
    01.10.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 ЛАСК (Линц)
    18.09.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Рапид (Вена)
    10.09.2022 1' -90' Рид (Рид) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
    03.09.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Тироль (Ваттенс)
    27.08.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:6 Зальцбург (Зальцбург)
    14.08.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.08.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    30.07.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
    22.07.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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