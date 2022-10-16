Ноа Окафор - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Окафор
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Окафор
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 75'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 83'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 74'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|12'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|17
|7
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|1' -75'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|19'
|11.02.2023
|1' -74'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|12'
|13.11.2022
|1' -66'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -67'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|17'
|29.10.2022
|46' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|48'
|22.10.2022
|1' -65'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|46' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|01.10.2022
|1' -62'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|10.09.2022
|63' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|71'
|03.09.2022
|1' -61'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|13'
|27.08.2022
|1' -67'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|60'
|20.08.2022
|62' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|67'
|14.08.2022
|58' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|64' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.07.2022
|1' -46'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.07.2022
|1' -70'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)
|61' 56' 69'