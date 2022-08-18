Иван Йорданов - статистика
#82 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Йорданов
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|170
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Йорданов
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Лудогорец (Разград)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|25.08.2022
|1' -80'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|18.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|82'