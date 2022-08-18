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    Иван Йорданов - статистика

    #82 | Полузащитник
    Имя Иван
    Фамилия Йорданов
    Команда Лудогорец
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 2000 (22 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 0:1 Бетис (Севилья)
    13.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    06.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
    15.09.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:2 Лудогорец (Разград)
    08.09.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:1 Рома (Рим)
    25.08.2022 1' -80' Жальгирис (Вильнюс) 3:3 Лудогорец (Разград)
    18.08.2022 1' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
    82'
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