Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Карло Бартолец - статистика

Астана
20 апреля 1995 (31), Загреб
#2 | Защитник
176 см | 78 кг
Хорватия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
1' - 90'
14'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
1' - 46'
41'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астана
18
3
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
1' - 90'
14'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
1' - 46'
41'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
1' - 90'
63'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
1' - 90'
28'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
4 : 1
26.07.2026
Алтай
1' - 79'
78'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Алтай
1 : 1
27.05.2026
Астана
1' - 71'
42'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 0
16.05.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
58'
77'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
2 : 1
26.04.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
2 : 2
18.04.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
1 : 1
11.04.2026
Ордабасы
73' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 0
05.04.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
2 : 0
20.03.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 0
16.03.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 1
08.03.2026
Жетысу
1' - 90'
29'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+