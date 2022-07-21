Карло Бартолец - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Бартолец
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|78
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Бартолец
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -74'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.07.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)
|90'