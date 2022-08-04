Власий Синявский - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Власий
|Фамилия
|Синявский
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нарва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Власий
|Фамилия
|Синявский
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нарва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Словацко
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|10' 54'
|26.02.2023
|68' - 90'
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|90' - 90'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Словацко
|0:0
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|84' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|63' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|90'