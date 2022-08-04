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    Власий Синявский - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Власий
    Фамилия Синявский
    Команда Флора
    Состав Основной
    Родной город Нарва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Словацко 2:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    10' 54'
    26.02.2023 68' - 90' Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 90' - 90' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    04.02.2023 Был в запасе Словацко 0:0 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словацко 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 84' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    04.08.2022 63' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:0 Словацко (Угерске-Градиште)
    90'
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