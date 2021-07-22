Кристиан Димитров - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Димитров
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Димитров
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|83' -120'
|Тобол (Костанай)
|4:1
|Хайдук (Сплит)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|2:0
|Тобол (Костанай)