Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристиан Димитров - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Димитров
    Команда Ботев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 83' -120' Тобол (Костанай) 4:1 Хайдук (Сплит)
    22.07.2021 Был в запасе Хайдук (Сплит) 2:0 Тобол (Костанай)
    • Читайте нас: 
    11