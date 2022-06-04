Паулюс Голубицкас - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Паулюс
|Фамилия
|Голубицкас
|Команда
|Судува
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Имя
|Паулюс
|Фамилия
|Голубицкас
|Команда
|Судува
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -71'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|51'
|22.09.2022
|1' -76'
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|1' -71'
|Турция
|2:0
|Литва
|11.06.2022
|Был в запасе
|Фарерские острова
|2:1
|Литва
|07.06.2022
|1' -76'
|Литва
|0:6
|Турция
|9'
|04.06.2022
|1' -63'
|Литва
|0:2
|Люксембург