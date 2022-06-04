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    Паулюс Голубицкас - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Паулюс
    Фамилия Голубицкас
    Команда Судува
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 августа 1999 (23 года)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -71' Люксембург 1:0 Литва
    51'
    22.09.2022 1' -76' Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 1' -71' Турция 2:0 Литва
    11.06.2022 Был в запасе Фарерские острова 2:1 Литва
    07.06.2022 1' -76' Литва 0:6 Турция
    9'
    04.06.2022 1' -63' Литва 0:2 Люксембург
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